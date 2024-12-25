Стало известно о взрыве в Ингушетии

Очевидцы сообщили о взрыве неподалеку от Малгобека в Ингушетии

Очевидцы сообщили о взрыве в Ингушетии, он произошел неподалеку от Малгобека. Об этом стало известно изданию Baza, комментарий по ситуации опубликован в Telegram-канале.

По предварительной версии, в республике упал беспилотный летательный аппарат. На место выехали оперативные службы.

В Telegram-канале «Сапа Кавказ» пишут, что около 500 метров вокруг ЧП — поле.

Люди и здания, предположительно, не были задеты.

До этого жители чеченского Грозного рассказали о звуках взрывов в городе. По неофициальным данным, республика подверглась атаке дронов.

Информации о пострадавших не поступало. Власти Чечни ситуацию пока не комментировали.

Еще раньше глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на атаку по Грозному.