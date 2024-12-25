Мощный взрыв прогремел в торговом центре Владикавказа, есть жертва и раненые. Что известно?

Глава Северной Осетии Меняйло прибыл к месту взрыва в ТЦ «Алания Молл»

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие, один человек не смог спастись. В здании сильное возгорание, сообщают оперативные службы. К месту случившегося прибыл глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Предварительной причиной пожара в ТЦ называют взрыв бытового газа. В результате пожара, по некоторым данным, девять человек пострадали. При этом издание Baza пишет, что речь идет о 13 пострадавших. Большинство — сотрудники ТЦ, а также прохожие, центр еще не успел открыться к тому моменту, и посетителей в здании не было. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию, одну женщину спасти не удалось. Жертвой случившегося стала 57-летняя уборщица. По данным местных СМИ, она пришла на работу пораньше, взрыв произошел в 08:30. Глава региона рассказал, что состояние еще одного пострадавшего уточняется.

По данным МЧС, горят третий этаж и кровля, предварительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Сообщалось об угрозе обрушения здания ТЦ «Алания Молл»

Как пишет Shot, пожарные работают аккуратно, не заходя сильно вглубь. Несмотря на это, им удалось локализовать пожар на площади 900 «квадратов». Mash Gor между тем сообщает, что пожарные не могут попасть на крышу ТЦ, помещение закрыто на замок.

Также появились данные о том, что утечка газа могла произойти в ресторане «Небо» на третьем этаже. Пожарные на месте развернули лестницу, чтобы тушить возгорание снаружи и иметь моментальный доступ к очагу. Baza пишет, что в одном из заведений в местном фуд-корте велись работы по натяжному потолку, там находилось несколько газовых баллонов. В результате утечки газа из одного из них и произошел взрыв.

Глава Северной Осетии выехал на место взрыва в ТЦ, там был развернут оперативный штаб. «Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего. Буду держать в курсе», — сказал глава республики.

Взрыв в ТЦ во Владикавказе почувствовали жители домов в радиусе 500 метров

По словам собеседника RT, он живет в паре минут от ТЦ «Алания Молл».

«Стоял у окна, пил сок — и услышал мощный взрыв. Он был настолько сильный, что наш дом аж тряхнуло — как при землетрясении», — поделился очевидец. Затем мужчина услышал сирены и увидел много машин экстренных служб.

На данный момент, как сообщается, открытый огонь в торговом центре «Алания Молл» удалось полностью ликвидировать.