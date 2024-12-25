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09:32, 25 декабря 2024Россия

Названа предварительная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе

ТАСС: газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте в ТЦ во Владикавказе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Газовый баллон, по предварительным данным, взорвался в кафе на фудкорте в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе. Такую причину назвали ТАСС в республиканских оперативных службах.

По сведениям Telegram-канала Mash, утечка газа случилась в ресторане «Небо», расположенном на третьем этаже здания.

Жители Владикавказа признались, что до случившегося почувствовали запах газа в воздухе.

Пожарные на месте происшествия развернули лестницу, чтобы тушить возгорание снаружи и иметь моментальный доступ к очагу.

ЖЗЛ
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