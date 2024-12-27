Власти подтвердили угрозу БПЛА во время посадки Embraer 190 в Грозном. Они рассказали, кто принял решение лететь в Актау

В Росавиации заявили о плане «Ковер» в Грозном во время посадки Embraer 190

Глава Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил, что в аэропорту Грозного во время посадки самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL действовал план «Ковер» из-за угрозы атаки украинских беспилотников. По его словам, в городе также наблюдался густой туман.

Командир дважды пытался посадить самолет в Грозном

Глава Росавиации рассказал, что во время посадки самолета AZAL в Грозном наблюдалась сложная обстановка.

Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ Дмитрий Ядров глава Росавиации

Ядров сообщил, что в связи с этим был введен план «Ковер», который предусматривает немедленный уход всех судов из воздушного пространства.

Кроме того, рассказал глава Росавиации, в районе аэропорта Грозного был густой туман — на высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна дважды безуспешно пытался посадить самолет в Грозном, затем принял решение лететь в Актау, хотя ему предлагали и другие варианты. Ядров не уточнил, в каких еще аэропортах мог сесть самолет.

Глава Росавиации добавил, что власти России сразу сообщили коллегам из Казахстана и Азербайджана о готовности сотрудничать в расследовании авиакатастрофы. «Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать», — заключил он.

Власти Чечни сообщали о сбитых беспилотниках в день крушения самолета AZAL

Секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров 25 декабря сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать республику. Количество сбитых беспилотников, район их уничтожения и другие подробности он не раскрыл.

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Военный блогер «Воевода Вещает» увидел на фюзеляже самолета Embraer признаки подрыва ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК). «Похоже ли это на подрыв ЗРК? Однозначно отвечаю — да. Именно так и выглядит обшивка ЛА после подрыва ракеты ЗРК», — написал автор. Однако утверждать, что авиакатастрофа случилась именно из-за воздействия ракеты он не стал.

Издание Haqqin.az выдвигало версию об атаке БПЛА на самолет. Спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев назвал ее спекуляцией и призвал дождаться результатов расследования.