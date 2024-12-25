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17:11, 25 декабря 2024Россия

Военблогеры увидели на фюзеляже летевшего в Чечню самолета признаки подрыва ЗРК

Военблогер увидел на фюзеляже летевшего в Грозный самолета признаки подрыва ЗРК
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kazakhstan EMERCOM / Globallookpress.com

Военный блогер Воевода Вещает увидел на фюзеляже самолета Embraer Азербайджанских авиалиний, летевшего в чеченский город Грозный и разбившегося в Казахстане, признаки подрыва зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Своим предположением он поделился в Telegram-канале.

По его мнению, взрыв произошел не внутри самолета.

«Похоже ли это на подрыв ЗРК? Однозначно отвечаю — да. Именно так и выглядит обшивка ЛА после подрыва ракеты ЗРК», — допустил блогер.

Утверждать, что авиакатастрофа случилась именно из-за воздействия ракеты он не стал.

Разделяет мнение Воеводы Вещает и блогер Рыбарь. Последний отметил, что на фюзеляже видны повреждения, визуально напоминающие следы поражающих элементов зенитной ракеты.

Он напомнил, что Чечня утром подверглась атаке дронов. В момент возможного захода на посадку в Грозном происходило отражение налетов беспилотников, добавил Рыбарь.

До этого появилась версия о том, что дрон мог атаковать разбившийся в Казахстане самолет.

На борту самолета, следовавшего из Баку в Грозный, находилось 67 человек, среди них граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. По последним данным, удалось спасти 32 человека.

ЖЗЛ
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