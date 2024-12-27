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14:23, 27 декабря 2024Путешествия

Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Грозного во время посадки Embraer 190

Росавиация: во время посадки Embraer в Грозном из-за БПЛА вводился план «Ковер»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В аэропорту Грозного во время посадки самолета Embraer 190 действовал план «Ковер». Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, его слова приводит представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, в часы авиакатастрофы обстановка была сложной, план «Ковер» был введен из-за атак украинских беспилотников. Ядров также сообщил о плотном тумане в аэропорту Грозного. Он ответил, что командир самолета дважды предпринимал попытку посадить там самолет.

Глава Росавиации сообщил, что Россия оперативно сообщила Казахстану и Азербайджану о готовности сотрудничать в расследовании авиакатастрофы.

Самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, упал в городе Актау, Казахстан. На борту было 67 человек, из них 16 граждан России.

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