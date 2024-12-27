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15:50, 27 декабря 2024Путешествия

В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане

В авиакомпании AZAL сообщили о внешнем воздействии на упавший в Казахстане борт
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Stringer / NEWS.ru / Globallookpress.com

Пассажирский самолет AZAL (Azerbaijan Airlines) упал в Казахстане из-за «физического и технического внешнего воздействия». Такую вероятную причину крушения назвала сама авиакомпания.

В пресс-службе сообщили, что авиационные власти Азербайджана решили приостановить рейсы всех перевозчиков из Баку в 10 городов России. Эти меры основаны на предварительных результатах расследования аварии борта Embraer 190 в Актау.

«Пассажиры рейсов AZAL из указанных городов России, не имеющие возможности воспользоваться услугами авиакомпании в связи со сложившейся ситуацией, могут получить полный возврат средств без штрафных санкций или перебронировать билеты», — заявили в компании.

Ранее Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 10 российских городов. Ограничения затронут Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Минводы, Волгоград, Сочи, Уфу, Самару, Саратов и Нижний Новгород.

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