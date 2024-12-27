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16:22, 27 декабря 2024Бывший СССР

В МИД назвали фейком сообщение о выработке версий авиакатастрофы в Актау

МИД России опровергли информацию о выработке версий авиакатастрофы в Актау
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Информация о переговорах сотрудников МИД России, Казахстана и Азербайджана о выработке версий случившейся авиакатастрофы в Актау является фейком. Об этом российское дипломатическое ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Никаких переговоров на этот счёт с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось. Расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами», — указано в сообщении.

В МИД отметили, что сообщения в Сети распространяются с подачи находящихся в странах Запада иностранных агентов.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что обстановка около Грозного в часы авиакатастрофы была сложной: из-за террористических атак украинских беспилотников вводился план «Ковер», который предусматривал немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

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