Росавиация прокомментировала крушение самолета в Казахстане

Росавиация: обстановка около Грозного в часы авиакатастрофы была сложной

Обстановка около Грозного в часы авиакатастрофы была сложной: из-за террористических атак украинских беспилотников вводился план «Ковер», который предусматривал немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, его слова приводит представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ядров также отметил, что в районе аэропорта был плотный туман и командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить лайнер в таких условиях. «Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау», — прокомментировал глава Росавиации.

Он добавил, что все обстоятельства крушения самолета AZAL в Казахстане необходимо совместно расследовать, и выразил готовность в сотрудничестве с казахскими и азербайджанскими коллегами.

Самолет AZAL разбился под Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, не выжили 38. В их числе было семь россиян. Окончательной версии причин трагедии пока нет, на месте происшествия нашли черные ящики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет оценивать произошедшее до выводов, которые появятся по результатам расследования трагедии.