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13:36, 27 декабря 2024Путешествия

В Кремле отказались давать преждевременные оценки авиакатастрофе в Казахстане

Песков: Кремль не будет давать оценок катастрофе под Актау до выводов следствия
Алина Черненко
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Administration of Mangystau region / Reuters

В Кремле отказались давать преждевременные оценки авиакатастрофе Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля уточнил, что не будет оценивать произошедшее до выводов, которые появятся по результатам расследования трагедии. На вопрос журналистов о том, видел ли он требование азербайджанского депутата Расима Мусабекова извиниться за авиакатастрофу, причиной которой якобы стали российские ПВО, Песков ответил утвердительно. «Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков призвал не строить гипотезы о причинах крушения пассажирского лайнера в Казахстане.

Самолет AZAL разбился под Актуа 25 декабря. На борту находились 67 человек, не выжили 38. В их числе было семь россиян. Окончательной версии причин трагедии пока не нет, но на месте происшествия нашли черные ящики. После авиакатастрофы перевозчик приостановил полеты в семь городов России.

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