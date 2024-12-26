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13:07, 26 декабря 2024Путешествия

В Кремле призвали не строить гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане

Песков призвал не строить гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

Строить гипотезы о причинах авиакатастрофы в Актау, Казахстан, неверно. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля призвал дождаться окончания расследования крушения самолета AZAL, которое должны проводить специализированные авиационные власти.

«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, делать это не можем, и никто не должен этого делать», — заключил Песков.

Embraer 190AR азербайджанской авиакомпании AZAL разбился в Актау 25 декабря. В результате не выжили 38 человек, в том числе семеро россиян. Спасшихся пассажиров из России доставили в Москву спецбортом, сейчас с ними работают психологи.

В числе возможных причин крушения указывали столкновение борта с птицами, взрыв кислородного баллона на борту и атаку украинского дрона. При этом в Казахстане возможную версию обстрела лайнера назвали спекуляцией. Там подчеркнули, что делать какие-то выводы по фото с места происшествия преждевременно.

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