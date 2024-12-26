Выживших при крушении самолета в Казахстане пассажиров доставили в Москву

Спецборт МЧС с выжившими в авиакатастрофе в Казахстане прибыл в Жуковский

Специальный медицинский борт Ил-76 МЧС России доставил в Москву девять пассажиров, выживших в авиакатастрофе в Казахстане. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что воздушное судно прибыло в аэропорт Жуковский. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще пятеро — в состоянии средней тяжести. Их будут лечить в столичных медучреждениях.

Самолет азербайджанской авиакомпании упал в городе Актау, Казахстан, по пути из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, из них 16 — граждане России. В числе возможных причин катастрофы — столкновение с птицами, взрыв кислородного баллона и атака украинского беспилотника.