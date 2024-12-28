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15:57, 28 декабря 2024Силовые структуры

В России после крушения пассажирского самолета AZAL возбудили уголовное дело

В РФ возбудили дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета AZAL
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Путин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL

Фото: Stringer / NEWS.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения пассажирского самолета AZAL вблизи Актау в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Дело возбуждено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Допрашиваются гражданские и военные специалисты, проводятся первичные следственные действия.

Согласно имеющимся сведениям, пассажирский самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. В это же время украинские боевые дроны атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ — российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

Сейчас в Грозном находятся сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана. Они работают совместно с коллегами из России.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.

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