В России после крушения пассажирского самолета AZAL возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения пассажирского самолета AZAL вблизи Актау в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Дело возбуждено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Допрашиваются гражданские и военные специалисты, проводятся первичные следственные действия.
Согласно имеющимся сведениям, пассажирский самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. В это же время украинские боевые дроны атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ — российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.
Сейчас в Грозном находятся сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана. Они работают совместно с коллегами из России.
Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.