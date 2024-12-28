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16:52, 28 декабря 2024Бывший СССР

Путин и Алиев обсудили следствие по делу крушения самолета AZAL

Путин и Алиев обсудили следствие по делу крушения самолета AZAL близ Актау
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега обсудили следствие по делу крушения самолета AZAL. Об этом сообщается на сайте президента Азербайджана.

Лидеры подчеркнули, что следствие будет вестись прозрачно, общественность будет регулярно информироваться. Путин также выразил сожаление в связи с трагическим инцидентом.

Ранее Алиев сообщил, что разбившийся в казахстанском Актау самолет подвергся внешнему воздействию в небе над Россией. Он отметил, что самолет полностью потерял управление, был направлен в город Актау и смог приземлиться только благодаря храбрости и профессионализму пилотов.

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