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16:29, 28 декабря 2024Бывший СССР

Алиев назвал причину неполадок разбившегося в Актау самолета

Алиев: разбившийся в Актау самолет подвергся внешнему воздействию в небе России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Разбившийся в казахстанском Актау самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) подвергся внешнему воздействию в небе над Россией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщение опубликовано на его официальном сайте.

«Пассажирский самолет, принадлежащий "Азербайджанским авиалиниям", подвергся внешнему физическому и техническому вмешательству, находясь в воздушном пространстве России», — подчеркнули в пресс-службе Алиева.

Алиев назвал причину неполадок разбившегося в Актау самолета в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Азербайджанский президент отметил, что самолет полностью потерял управление, был направлен в город Актау и смог приземлиться только благодаря храбрости и профессионализму пилотов. Политик также подчеркнул наличие многочисленных пробоин в корпусе самолета и ранения находившихся на борту пассажиров.

Ранее Путин извинился перед Алиевым за инцидент с самолетом AZAL. Он также выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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