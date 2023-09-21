Кремль: Алиев извинился перед Путиным из-за гибели миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским лидером Владимиром Путиным из-за гибели миротворцев в Нагорном Карабахе. О телефонном разговоре глав государств сообщил Кремль.

«Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента», — говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что будет проведено тщательное расследование, а виновные понесут наказание. Генеральные прокуратуры государств поддерживают тесный контакт. Кроме того, Алиев заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших.

Политики также подчеркнули важность реализации достигнутых при содействии российского миротворческого контингента договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны затронули первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации ситуации и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Путин обратил внимание на необходимость обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха.

Ранее стало известно о гибели в Нагорном Карабахе замкомандующего контингента в регионе капитана I ранга Ивана Ковгана. Сообщалось, что военнослужащий находился в попавшем под обстрел автомобиле.