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12:41, 21 сентября 2023Бывший СССР

Алиев извинился перед Путиным из-за гибели миротворцев в Карабахе

Кремль: Алиев извинился перед Путиным из-за гибели миротворцев в Карабахе

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским лидером Владимиром Путиным из-за гибели миротворцев в Нагорном Карабахе. О телефонном разговоре глав государств сообщил Кремль.

«Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента», — говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что будет проведено тщательное расследование, а виновные понесут наказание. Генеральные прокуратуры государств поддерживают тесный контакт. Кроме того, Алиев заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших.

Политики также подчеркнули важность реализации достигнутых при содействии российского миротворческого контингента договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны затронули первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации ситуации и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Путин обратил внимание на необходимость обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха.

Ранее стало известно о гибели в Нагорном Карабахе замкомандующего контингента в регионе капитана I ранга Ивана Ковгана. Сообщалось, что военнослужащий находился в попавшем под обстрел автомобиле.

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    Кристина Есикова
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