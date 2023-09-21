Замкомандующего российскими миротворцами в Карабахе погиб при обстреле

При обстреле авто погиб замкомандующего российских миротворцев в Карабахе Ковган

В Нагорном Карабахе погиб замкомандующего контингента в регионе капитан I ранга Иван Ковган. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

По данным издания, военнослужащий находился в попавшем под обстрел автомобиле с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного поста.

Клуб ветеранов ВМФ отмечает, что Ковган был откомандирован в Карабах в качестве заместителя главы миротворческого контингента всего два месяца назад. Одновременно с постом замкомандующего миротворцами в Карабахе Ковган занимал должность замглавы подводными силами Северного флота по военно-политической работе.

Как сообщало российское Министерство обороны, автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия, а находящиеся внутри военные погибли. Минобороны не уточняло, сколько именно человек находилось в машине во время обстрела.

В расследовании расстрела принимают участие как представители России, так и представители Азербайджана. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе чудовищной провокацией.