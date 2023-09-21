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03:02, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе провокацией

Симоньян назвала гибель российских миротворцев в Карабахе чудовищной провокацией
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе чудовищной провокацией. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Мы не знаем, кто стрелял, откуда стрелял. Кто бы ни был — это чудовищная провокация», — сказала она. Симоньян также выразила соболезнования родным погибших.

Ранее в Министерстве обороны доложили, что после очередного обстрела в районе поселения Джанятаг в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы. В тот момент они возвращались с наблюдательного поста на машине. Минобороны не раскрыло число находившихся в машине человек.

19 сентября российские миротворцы также попали под обстрел в Нагорном Карабахе — это произошло, когда они сопровождали гражданское население. В тот момент никто не пострадал. Поврежден был лишь один бронированный транспортер.

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    Марина Совина
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