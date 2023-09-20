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19:17, 20 сентября 2023Бывший СССР

Российских миротворцев обстреляли в Карабахе

Минобороны сообщило об обстреле колонны российских миротворцев в Карабахе
СюжетНаселение России:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские миротворцы 19 сентября подверглись обстрелу в Нагорном Карабахе. Об инциденте журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, миротворцы сопровождали гражданское население. В этот момент колонну обстреляли, однако никто не пострадал. Поврежден лишь один бронированный транспортер (БТР).

Днем позже, 20 сентября, российские миротворцы снова попали под обстрел. Атака произошла в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны, российские миротворцы возвращались с наблюдательного поста на машине. Их автомобиль подвергся обстрелу из стрелкового оружия, находящихся внутри военных не удалось спасти. Военное ведомство не уточняет, сколько именно человек находилось в машине во время обстрела.

Ранее Минобороны объявляло, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают выполнять свои функции, несмотря на обострение обстановки. В ведомстве напомнили, что российские миротворцы эвакуируют мирное население и помогли выехать более чем двум тысячам человек.

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