В Минобороны России заявили о выполнении миротворцами в Карабахе своих функций

Минобороны РФ: российские миротворцы продолжают выполнять функции в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают выполнять свои функции, несмотря на обострение обстановки. Об этом заявило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Там напомнили, что российские миротворцы эвакуируют мирное население и помогли выехать более чем 2000 человек.

Также командование миротворцев находится в контакте с армянской и азербайджанской сторонами для недопущения обострения ситуации. Они следят за соблюдением гуманитарных норм и обеспечением безопасности российского миротворческого контингента.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана заверили в отсутствии ударов по отступающим армянским военным. Там отметили, что создают условия для добровольного отступления личного состава Вооруженных сил Армении.

До этого в ведомстве сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Тем временем власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь.

В мае премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.