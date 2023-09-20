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11:02, 20 сентября 2023Бывший СССР

Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей

Минобороны РФ: миротворцы эвакуировали из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха более 2000 мирных жителей, более половины из которых — дети. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Военнослужащие РФ вывозят население из наиболее опасных районов, которые подвергаются обстрелам. Нуждающимся оказывается медицинская помощь.

Миротворцы продолжают вести мониторинг на 30 наблюдательных постах на территории Карабаха. Отмечены многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанской армии.

Ранее в Баку опровергли информацию о том, что азербайджанские военные обстреляли гражданскую колонну, которую сопровождали российские миротворцы. Там назвали подобные сообщения дезинформацией.

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    Александр Слабиев
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