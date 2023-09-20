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10:10, 20 сентября 2023Бывший СССР

Баку опроверг сообщения об обстреле колонны в сопровождении миротворцев

Азербайджан опроверг сообщения об обстреле колонны в сопровождении миротворцев

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов опроверг сообщения о том, что военные республики обстреляли гражданскую колонну, которую сопровождали российские миротворцы. Его заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В ответ на дезинформацию различного характера, которая массово публикуется в аккаунтах Армении в социальных сетях, (…) я заявляю, что эти необоснованные утверждения можно было бы доказать с помощью современных информационных технологий», — сказал он.

В Минобороны Азербайджана также сообщили, что распространяемая информация об обстреле военными колонны мирных жителей, движущихся в сопровождении российского миротворческого контингента через Лачинскую дорогу, является дезинформацией.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе закончится, когда Вооруженные силы Армении, находящиеся в регионе, сложат оружие и будут расформированы.

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    Кристина Есикова
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