Азербайджан заверил в отсутствии ударов по отступающим армянским военным

В МО Азербайджана заверили в отсутствии ударов по отступающим армянским военным

Азербайджанские военные не наносят удары по армянским военным, которые отступают от места боевого соприкосновения. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана, передает РИА Новости.

«Создаются условия для добровольного отступления личного состава Вооруженных сил Армении в сопровождении наших технических средств. В подобных случаях удары по отступающим воинским формированиям не наносятся», — заверил представитель военного ведомства Азербайджана Анар Эйвазов.

20 сентября договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе была достигнута при участии российских миротворцев. В азербайджанском Минобороны отметили, что соглашение достигнуто с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент.

Ранее стало известно, что российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха более 2000 мирных жителей. Военнослужащие вывозят население из наиболее опасных районов, которые подвергаются обстрелам.