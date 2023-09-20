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18:38, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Карабахе погибли российские миротворцы

Минобороны заявило о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские миротворцы погибли после обстрела в районе Джанятага в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского ведомства, российские миротворцы возвращались с наблюдательного поста на машине. Их автомобиль подвергся обстрелу из стрелкового оружия, находящиеся внутри военные погибли. Минобороны не уточняет, сколько именно человек находилось в машине во время обстрела.

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    Варвара Кошечкина
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