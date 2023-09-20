В Карабахе погибли российские миротворцы

Минобороны заявило о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы погибли после обстрела в районе Джанятага в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского ведомства, российские миротворцы возвращались с наблюдательного поста на машине. Их автомобиль подвергся обстрелу из стрелкового оружия, находящиеся внутри военные погибли. Минобороны не уточняет, сколько именно человек находилось в машине во время обстрела.