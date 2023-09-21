Карабах капитулировал перед Азербайджаном. Почему Армения сдала земли, за которые воевала 30 лет?

Политолог Бондаренко: Пашинян давно сдал Нагорный Карабах Азербайджану

Азербайджан всего за сутки достиг всех целей антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу. Баку и правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) договорились о прекращении боевых действий. Также готовится мирный договор между Ереваном и Баку, в том числе и по Карабахскому вопросу, документ готов на 70 процентов.

У нас нет проблем с армянским народом. Мы обвиняли в преступлениях главарей (непризнанной НКР) и привлечем их к ответственности Ильхам Алиев президент Азербайджана

В правительстве НКР сообщили о капитуляции перед Баку. Тем временем в Армении, которая официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе мирного урегулирования, продолжаются антиправительственные выступления с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

На каких условиях капитулировал Нагорный Карабах перед Азербайджаном

Согласно заявлениям помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева, Баку получил от НКР гарантии, что все военные формирования непризнанной республики будут распущены и разоружены. Представители Азербайджана и армяне Карабаха договорились о проведении встречи по вопросам реинтеграции. Она состоится 21 сентября в азербайджанском Евлахе.

Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Также СМИ узнали, что Баку потребовал от властей НКР выдачи определенного списка лиц для открытия гуманитарного коридора. В этом списке значатся экс-руководители НКР, военные и государственные деятели, а также люди, «добившиеся значительных успехов в государственности» республики.

Эксперт РСМД Алексей Наумов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе, длившийся более 30 лет, уже можно считать завершенным. «Вопрос остался лишь в том, как будет проходить интеграция карабахских армян в общество Азербайджана, как миротворцы будут помогать выходить из Карабаха оставшимся местным силовикам и местным жителям, пожелавшим покинуть регион. В любом случае будет документ, где эти условия четко пропишут», — сказал он.

В Карабахе погибли российские миротворцы

С момента заключения договора между НКР и Баку в регионе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, сообщило Минобороны РФ.

2261 человек из числа гражданского населения Карабаха находится в базовом лагере российских миротворцев, около половины из них — дети

Однако вечером автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг, военнослужащие погибли. Сообщается, что огонь велся из стрелкового оружия. На месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Позже еще одна колонна военнослужащих подверглась обстрелу во время сопровождения гражданских, никто не пострадал.

Миротворцы продолжают выполнение задач в зоне вооруженного конфликта, в частности, занимаются эвакуацией гражданского населения, контролируют соблюдение норм международного гуманитарного права и выполняют роль посредника в переговорах между НКР и Баку.

Работа российских миротворцев в Нагорном Карабахе Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Как в Армении отреагировали на капитуляцию Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона не участвовала в переговорах между НКР и Азербайджаном. Он подчеркнул, что Ереван продолжит следить за развитием событий в регионе, и выразил надежду, что армянам под властью Баку ничто не угрожает.

В МИД Армении заявили, что армяне Карабаха смогут жить в регионе под юрисдикцией Азербайджана, если Баку и Ереван будут поддерживать диалог по национальному вопросу. При этом ранее власти Армении обвиняли Баку в проведении этнических чисток в Карабахе. В МВД Армении сообщили, что прорабатывают вопросы приема беженцев из региона.

Протесты в Ереване Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Тем временем в Ереване продолжается очередная антиправительственная акция, днем полиция была вынуждена усилить оцепление здания правительства. Депутат от оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция сформировала нацкомитет по смещению Пашиняна и готовит проект импичмента премьера и правительства.

Со времен первой карабахской войны Армения, согласно международному законодательству, являлась гарантом безопасности НКР и могла предоставлять ей военную помощь. Эти обязательства были закреплены в Бишкекском протоколе о прекращении огня от 1994 года

Митинги с требованием отставки Пашиняна происходят регулярно с ноября 2020 года, когда завершилось очередное обострение в Нагорном Карабахе. Протестующие сочли предательством национальных интересов договор о прекращении огня, заключенный на условиях Баку. Кроме того, когда в конце 2022 года началась транспортно-продовольственная блокада Нагорного Карабаха, Ереван не предпринял силовых мер к разрешению ситуации, что тоже стало поводом для критики со стороны оппозиции.

Почему Карабах так легко сдался Азербайджану

Эксперт РСМД Алексей Наумов отметил, что на этот раз армия НКР не была готова к войне. Быстрый успех Азербайджана обеспечило еще и то, что Армения потерпела дипломатическое поражение. «Никто из больших мировых игроков не согласился заступиться за Карабах», — отметил он.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил «Ленте.ру», что, по всей видимости, Никол Пашинян заключил договоренности с азербайджанской стороной и давно сдал Нагорный Карабах, а Москву просто поставили перед фактом. «Поэтому мы видели такую слабую и откровенно позорную позицию Пашиняна, который попросту прямым текстом всю ответственность свалил на российских миротворцев», — сказал он.

Весной 2022 года Пашинян на переговорах с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым фактически признал Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Позже президент России Владимир Путин, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе, заявил, что Армения тем самым изменила статус региона, и в такой ситуации конфликт между Баку и НКР становится внутренним делом Азербайджана.