Азербайджан заявил о гарантиях разоружения формирований в Карабахе

Помощник Алиева: Баку получил гарантии разоружения формирований в Карабахе

Азербайджан получил гарантии того, что вооруженные формирования в Нагорном Карабахе будут разоружены. Об этом заявил помощник президента республики Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что гарантии включают в себя передачу Баку военной техники, имеющейся у этих формирований.

Ранее армянская газета Hraparak со ссылкой на источники сообщала, что представители Азербайджана направили властям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) список, в котором указаны имена тех, кого требует передать Баку до открытия гуманитарного коридора. Уточняется, что там перечислены экс-руководители НКР, военные и государственные деятели, а также люди, «добившиеся значительных успехов в государственности» республики.