Стало известно о требовании Баку выдать руководство Карабаха

Hraparak: Азербайджан потребовал выдать руководство Нагорного Карабаха

Азербайджанские представители направили властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) список, где указаны имена тех, кого должны передать Баку до открытия гуманитарного коридора. Об этом пишет армянская газета Hraparak, ссылаясь на источники.

Отмечается, что в списке указаны бывшие руководители непризнанной республики, военные и государственные деятели, а также люди, «добившиеся значительных успехов в государственности» НКР.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Тем временем власти непризнанной НКР решили прекратить огонь.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.