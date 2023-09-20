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14:39, 20 сентября 2023Бывший СССР

К зданию правительства Армении начали прибывать полицейские

Полиция прибывает к зданию правительства Армении, куда стягиваются протестующие

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Полицейские продолжают прибывать к зданию правительства Армении на площади Республики в центре Еревана, куда на стихийную акцию стягиваются протестующие. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил корреспондент агентства, силовики с самого утра оцепляют периметр здания правительства, а к середине дня, по мере прибытия на место участников акции протеста, полицейских становится все больше. Отмечается, что к правительству также стягивается полицейский спецназ в красных беретах.

Утром 20 сентября лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян анонсировал проведение новой протестной акции на площади Республики в Ереване в поддержку Нагорного Карабаха и с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. По его словам, большой митинг там должен начаться в 19:00 (18:00 мск).

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    Алевтина Запольская
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