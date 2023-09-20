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17:51, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане оценили готовность мирного договора между Баку и Ереваном

Помощник Алиева: проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 70%

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Азербайджане оценили степень готовности мирного договора между республикой и Арменией. Об этом высказался помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, пишет РИА Новости.

По его словам, проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 70 процентов.

Ранее Гаджиев сообщал, что в Азербайджане подготовили план социально-экономической реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. Помощник Алиева также отметил, что в Баку «предприняли все меры для минимизации жертв среди мирного населения».

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    Алевтина Запольская
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