В Азербайджане оценили готовность мирного договора между Баку и Ереваном

Помощник Алиева: проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 70%

В Азербайджане оценили степень готовности мирного договора между республикой и Арменией. Об этом высказался помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, пишет РИА Новости.

По его словам, проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 70 процентов.

Ранее Гаджиев сообщал, что в Азербайджане подготовили план социально-экономической реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. Помощник Алиева также отметил, что в Баку «предприняли все меры для минимизации жертв среди мирного населения».