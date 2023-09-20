В Азербайджане заявили о подготовке плана реинтеграции армян Карабаха

Помощник Алиева Гаджиев: Баку подготовил план реинтеграции армян Карабаха

Баку подготовил план социально-экономической реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом на брифинге сообщил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, пишет РИА Новости.

По его словам, план реинтеграции был подготовлен соответствующими ведомствами. Он также отметил, что в Баку «предприняли все меры для минимизации жертв среди мирного населения».

Ранее армянская газета Hraparak со ссылкой на источники сообщала, что представители Азербайджана направили властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) список, где перечислены имена тех, кого Баку требует передать до открытия гуманитарного коридора. Отмечается, что там указаны, в частности, экс-руководители НКР, военные и государственные деятели.