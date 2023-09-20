Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане заявили о подготовке плана реинтеграции армян Карабаха

Помощник Алиева Гаджиев: Баку подготовил план реинтеграции армян Карабаха

Фото: Siranush Sargsyan / PAN Photo / Reuters

Баку подготовил план социально-экономической реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом на брифинге сообщил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, пишет РИА Новости.

По его словам, план реинтеграции был подготовлен соответствующими ведомствами. Он также отметил, что в Баку «предприняли все меры для минимизации жертв среди мирного населения».

Ранее армянская газета Hraparak со ссылкой на источники сообщала, что представители Азербайджана направили властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) список, где перечислены имена тех, кого Баку требует передать до открытия гуманитарного коридора. Отмечается, что там указаны, в частности, экс-руководители НКР, военные и государственные деятели.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали готовить ужесточение валютного контроля

    Россиянам назвали неочевидную причину проблем с зубами

    Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в домашнем насилии

    В Финляндии потребовали посадить экс-главу разведки и лишить его звания

    Дачников призвали закапывать картофельную кожуру на даче

    Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии для выпускников вузов

    Азербайджан счел ненужным заседание СБ ООН по Карабаху

    В Баку назвали заявления Еревана об этнических чистках неприемлемыми

    Apple раскритиковали из-за ремонтопригодности iPhone

    Песков высказался о переговорах по Украине с использованием слова «никогда»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости