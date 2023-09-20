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13:36, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Армении оценили возможность проживания армян на территории Карабаха

МИД Армении: армяне могут жить в Карабахе под контролем Азербайджана

Армяне могут проживать на территории Нагорного Карабаха под контролем Азербайджана, но для этого нужен диалог между Ереваном и Баку. Об этом заявил заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян, передает Reuters.

По словам Костаняна, Ереван понимает, что армяне в Карабахе открыты к переговорам с Баку. Он допустил, что армяне могут теоретически жить под властью Азербайджана.

Ранее стало известно, что встреча представителей Баку и армян, проживающих в Карабахе, пройдет 21 сентября в азербайджанском городе Евлахе. На ней будут обсуждаться вопросы реинтеграции на основе конституции и законов республики.

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    Александр Слабиев
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