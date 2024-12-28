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16:49, 28 декабря 2024Бывший СССР

Алиев сообщил о начале работы международной комиссии по авиакатастрофе близ Актау

Алиев: международная комиссия начала работу над расследованием авиакатастрофы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международная комиссия начала расследование причин авиакатастрофы близ Актау, передает РИА Новости.

«Алиев отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин этой аварии сформирована комиссия из международных экспертов, которая уже приступила к работе», — указано в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Алиев заявил, что разбившийся в казахстанском Актау самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) подвергся внешнему воздействию в небе над Россией.

Политик также подчеркнул наличие многочисленных пробоин в корпусе самолета и ранения находившихся на борту пассажиров.

Помимо этого, Путин извинился перед Алиевым за инцидент с самолетом AZAL. Он также выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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