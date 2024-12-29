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14:22, 29 декабря 2024Бывший СССР

Алиев заявил о повреждениях с земли у разбившегося в Актау самолета

Алиев заявил, что упавший в Актау самолет получил повреждения с земли
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный и разбившийся вблизи города Актау, получил повреждения вследствие обстрела с земли. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире телеканала AzTV.

Он отметил, что окончательная версия будет известна после вскрытия черных ящиков. При этом президент подчеркнул, что Баку не считает, что самолет сбили намеренно.

«А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление», — сказал он.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, они обсудили крушение самолета близ Актау. Лидеры условились оставаться в постоянном контакте в связи с расследованием всех обстоятельств инцидента.

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