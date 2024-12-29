Песков: Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили крушение самолета в Актау. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний"», — заявил пресс-секретарь президента России.

Накануне Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, они также обсудили крушение пассажирского самолета AZAL близ Актау. Лидеры обменялись соболезнованиями относительно крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» и условились оставаться в постоянном контакте в связи с расследованием всех обстоятельств инцидента.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL разбился под Актау утром 25 декабря. Он выполнял рейс из Баку в Грозный, из-за плохих погодных условий его перенаправили в Махачкалу. Позже пилот принял решение сажать борт в Актау, но потерпел крушение.