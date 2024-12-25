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14:42, 25 декабря 2024Бывший СССР

Алиев объявил 26 декабря днем траура в Азербайджане

Президент Азербайджана Алиев объявил 26 декабря днем траура во всей стране
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура на территории всей страны после крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) у города Актау в Казахстане. Об этом сообщает агентство APA.

«В связи с крушением 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку — Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур», — пишет издание. По информации агентства, Алиев подписал официальное распоряжение по этому поводу.

25 декабря лайнер Embraer 190AR авиакомпании AZAL вылетел из Баку и должен был приземлиться в Грозном. Из-за погодных условий пилоты приняли решение сажать самолет в городе Актау на западе Казахстана. В 09:28 по московскому времени лайнер разбился, заходя на аварийную посадку.

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