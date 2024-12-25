Алиев объявил 26 декабря днем траура в Азербайджане

Президент Азербайджана Алиев объявил 26 декабря днем траура во всей стране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура на территории всей страны после крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) у города Актау в Казахстане. Об этом сообщает агентство APA.

«В связи с крушением 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку — Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур», — пишет издание. По информации агентства, Алиев подписал официальное распоряжение по этому поводу.

25 декабря лайнер Embraer 190AR авиакомпании AZAL вылетел из Баку и должен был приземлиться в Грозном. Из-за погодных условий пилоты приняли решение сажать самолет в городе Актау на западе Казахстана. В 09:28 по московскому времени лайнер разбился, заходя на аварийную посадку.