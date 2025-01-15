Опубликована полная расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров разбившегося в Актау Embraer AZAL

Появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с диспетчерами. Ее публикует Telegram-канал Baza.

Из расшифровки разговора следует, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в Актау.

Также из опубликованных данных стало известно, что версия о возможном столкновении воздушного судна с птицами, а также предположение о взорвавшемся газовом баллоне на борту исходили от экипажа в ходе переговоров с диспетчерами.

Более того, в записях упоминается, что было осуществлено внешнее воздействие на самолет, однако пилоты не стали объявлять чрезвычайное происшествие на борту.

Ранее сообщалось, что черные ящики потерпевшего крушение под Актау самолета AZAL прибыли из Бразилии в Казахстан. Уточнялось, что бортовые самописцы передали государственной комиссии, созданной в день авиакатастрофы, чтобы дать заключение о причинах трагедии.