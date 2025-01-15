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19:47, 15 января 2025Путешествия

Опубликована полная расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров разбившегося в Актау Embraer AZAL
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с диспетчерами. Ее публикует Telegram-канал Baza.

Из расшифровки разговора следует, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в Актау.

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Также из опубликованных данных стало известно, что версия о возможном столкновении воздушного судна с птицами, а также предположение о взорвавшемся газовом баллоне на борту исходили от экипажа в ходе переговоров с диспетчерами.

Более того, в записях упоминается, что было осуществлено внешнее воздействие на самолет, однако пилоты не стали объявлять чрезвычайное происшествие на борту.

Ранее сообщалось, что черные ящики потерпевшего крушение под Актау самолета AZAL прибыли из Бразилии в Казахстан. Уточнялось, что бортовые самописцы передали государственной комиссии, созданной в день авиакатастрофы, чтобы дать заключение о причинах трагедии.

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