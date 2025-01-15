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11:19, 15 января 2025Путешествия

Черные ящики самолета AZAL передали комиссии для заключения

РИА Новости: Черные ящики самолета AZAL прибыли в Казахстан из Бразилии
Алина Черненко

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Черные ящики потерпевшего крушение под Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) прибыли из Бразилии в Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру республики.

Уточняется, что бортовые самописцы передали государственной комиссии, созданной в день авиакатастрофы, чтобы дать заключение о причинах трагедии. В ведомстве также рассказали, что специалисты сейчас проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия. Международные следственные поручения направили в Азербайджан и Россию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не нагнетать в медийном пространстве атмосферу по поводу авиакатастрофы под Актау. Он подчеркнул, что некоторые заявленные в СМИ предварительные выводы по большому счету не подтверждаются данными с черных ящиков.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили. Трое пострадавших россиян все еще остаются в больницах Москвы. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом.

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