Раскрыто состояние пострадавших при крушении самолета AZAL россиян

Минздрав РФ: Трое россиян остаются в больницах после крушения самолета в Актау

Трое россиян, пострадавших при крушении самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау, остаются в больницах Москвы. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом», — раскрыл чиновник.

Кузнецов добавил, что ранее шестерых россиян, в том числе ребенка, выписали из столичных клиник под наблюдение врачей в связи с улучшением состояния здоровья.

Пассажирский Embraer азербайджанской авиакомпании потерпел крушение под Актау, Казахстан, 25 декабря. Самолет, на борту которого было 67 человек, выполнял рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии не выжили 38 участников полета.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал СМИ не нагнетать атмосферу по поводу причин крушения лайнера и дождаться оглашения результатов расследования. По его словам, содержимое черных ящиков дало «немало интересной информации».