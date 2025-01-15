Следователи проанализируют данные всех систем потерпевшего крушение под Актау самолета

Петренко: СК изучает все системы потерпевшего крушение под Актау самолета AZAL

Следователи изучают данные с самописцев потерпевшего крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA). Об этом заявила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, следствие наладило взаимодействие с компетентными органами Азербайджана и Казахстана, также следователи сотрудничают со специалистами Межгосударственного авиационного комитета. В ходе расследования уголовного дела будут проанализированы переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром экипажа, а также изучено состояние всех систем самолета и другие вещественные доказательства.

В настоящее время проводятся комплексная авиационно-техническая экспертиза и комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза, призванная оценить действия должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии.

Ранее 15 января появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося самолета.