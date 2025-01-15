Следователи изучат переговоры диспетчеров с командиром разбившегося под Актау самолета

Петренко: СК анализирует переговоры диспетчеров с командиром самолета AZAL

Следователи проанализируют данные всех систем потерпевшего крушение под Актау самолета

Начало событий в новости Следователи проанализируют данные всех систем потерпевшего крушение под Актау самолета

Следователи изучат переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром разбившегося под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом заявила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В рамках расследования уголовного дела будет проведена комплексная авиационно-техническая и комиссионная организационно-техническая судебная экспертизы. Планируется анализ всех систем самолета, а также будет дана правовая оценка действия должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО.

Следователи вместе со специалистами Межгосударственного авиационного комитета исследуют данные с самописцев, полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA).

Ранее 15 января появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося самолета.

