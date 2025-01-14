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13:59, 14 января 2025Бывший СССР

Лавров заявил о возможности решить любые вопросы с Баку из-за авиакатастрофы

Лавров: Москва и Баку могут решать вопросы, в том числе в рамках авиакатастрофы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Россия и Азербайджан могут решать любые вопросы, в том числе в контексте авиакатастрофы самолета AZAL. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он также сообщил, что расшифровка черных ящиков самолета не подтверждает некоторых предварительных выводов, звучащих в СМИ. Министр добавил, что данные расшифровки самописцев говорят о необходимости дождаться заключительных итогов расследования. Помимо этого, Лавров отметил, что Россия высоко оценила поддержку Баку ее участия в расследовании авиакатастрофы.

Ранее Лавров созвонился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по поводу крушения самолета AZAL. Министры подчеркнули необходимость установления всех причин катастрофы и принятия мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

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