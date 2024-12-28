Лавров созвонился с главой МИД Азербайджана по поводу крушения самолета AZAL

Лавров созвонился с главой МИД Азербайджана по поводу авиакатастрофы в Актау

Глава МИД России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов подтвердили договоренности президентов стран о необходимости тщательного расследования авиакатастрофы близ Актау. Об этом сообщает МИД России.

Сообщается, что министры также выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Они подчеркнули необходимость установления всех причин катастрофы и принятия мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Помимо этого, они обменялись мнениями относительно предстоящих российско-азербайджанских контактов на высшем и высоком уровнях.

Ранее Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили следствие по делу крушения самолета AZAL. Лидеры подчеркнули, что следствие будет вестись прозрачно, общественность будет регулярно информироваться.