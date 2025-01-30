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09:55, 30 января 2025Путешествия

Опубликованы переговоры диспетчеров перед столкновением самолета и вертолета в США

CNN: Диспетчеры пытались связаться с Black Hawk перед крушением в Вашингтоне
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Авиадиспетчеры пытались связаться с военным вертолетом Black Hawk перед его столкновением с самолетом American Airlines в Вашингтоне, США. Об этом следует из переговоров, опубликованных сервисом LiveATC, запись цитирует CNN.

Диспетчер спрашивает экипаж вертолета, видит ли он коммерческий самолет Bombardier. После этого военным приказывают пропустить лайнер.

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«PAT 2-5, вы видите CRJ? PAT 2-5, проходите позади CRJ», — говорит диспетчер. После этого на записи слышны вздохи операторов в момент крушения.

Затем диспетчер сообщает пилотам другого самолета о произошедшем и просит его скоординировать дальнейшие действия с авиакомпанией. «Мы были на короткой дистанции и увидели вспышки с противоположной стороны Потомака», — докладывает один из пилотов оператору.

Военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским лайнером American Airlines, который заходил на посадку в Вашингтоне. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак.

В вертолете, который совершал тренировочный полет, было трое военных, все они не выжили. На борту самолета было 64 человека, о выживших пока не сообщалось.

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