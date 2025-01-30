На борту разбившегося в США самолета могли находиться российские тренеры

RT: В разбившемся в США самолете American Airlines могли быть фигуристы

На борту самолета American Airlines, который столкнулся с вертолетом и разбился в США, могли быть российские тренеры. Об этом сообщает RT.

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что в американском самолете находилась группа фигуристов. Предположительно, в их числе могли быть два бывших российских тренера.

Пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk близ Вашингтона, в результате чего оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Ранее в сети появились переговоры диспетчеров перед крушением. На записи слышно, что оператор предупреждал военных о приближении к коммерческому лайнеру.