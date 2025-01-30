Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:59, 30 января 2025Путешествия

На борту разбившегося в США самолета могли находиться российские тренеры

RT: В разбившемся в США самолете American Airlines могли быть фигуристы
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

На борту самолета American Airlines, который столкнулся с вертолетом и разбился в США, могли быть российские тренеры. Об этом сообщает RT.

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что в американском самолете находилась группа фигуристов. Предположительно, в их числе могли быть два бывших российских тренера.

Пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk близ Вашингтона, в результате чего оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Ранее в сети появились переговоры диспетчеров перед крушением. На записи слышно, что оператор предупреждал военных о приближении к коммерческому лайнеру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США самолета могли находиться российские тренеры

      В российском поле нашли обломки БПЛА с украинскими надписями

      Опубликованы переговоры диспетчеров перед столкновением самолета и вертолета в США

      ФСБ поймала действовавшего в Подмосковье украинского диверсанта

      На Украине сообщили о взрывах в Измаиле Одесской области

      Задержание сотрудника московской прокуратуры по делу главы «Фонбета» опровергли

      Польские наемники и бойцы ВСУ отбирали машины у жителей Великой Новоселки

      Елизавета Арзамасова снялась в откровенном образе на отдыхе

      После массового рейда в российском городе более сотни мигрантов доставили в полицию

      Logitech выпустила девайс для слежки за офисными сотрудниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше