Бывший летчик назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном. Она может быть связана с составом экипажа

Экс-пилот Black Hawk Гоб: Экипаж мог не видеть лайнер из-за сокращенного состава

Бывший пилот Black Hawk Дэрин Гоб назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном. Она может быть связана с составом экипажа.

По словам летчика, для безопасного управления военным вертолетом Black Hawk необходим экипаж в составе четырех человек, а в ночь авиакатастрофы на борту их было лишь трое. Однако он отметил, что это является типичной ситуацией для тренировочных полетов. «Обычно сзади находятся два командира, они смотрят по сторонам под углом обзора 90 градусов по отношению к двум пилотам спереди. Каждый из них в некоторых случаях может видеть даже больше, чем пилоты», — сказал он.

Гоб также допустил, что вертолет отклонился от необходимой высоты, пытаясь таким образом избежать столкновения с другим воздушным судном.

На определение причины авиакатастрофы может уйти больше года

В Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB) заявили, что выяснение причины крушения может занять год и больше. «Мы считаем, что предварительный отчет будет опубликован через 30 дней, но в случаях таких крупных расследований нам требуется год, если не больше, чтобы прийти к окончательной вероятной причине», — заявил член NTSB Тодд Инман в эфире программы «Доброе утро, Америка».

По его словам, специалисты NTSB уже начали собирать информацию с извлеченных из самолета бортового диктофона и регистратора данных. Инман добавил, что пока еще слишком рано делать какие-либо выводы о том, что именно стало причиной крушения.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Трамп пообещал, что Белый дом во всем разберется

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что причина авиакатастрофы в Вашингтоне до сих пор неизвестна. Тем не менее американский лидер пообещал, что Белый дом во всем разберется.

«Белый дом обязательно выяснит, как произошла эта катастрофа. И мы сделаем так, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось», — сказал он.

Но Трамп предположил, что катастрофа могла произойти из-за очков ночного видения. По его словам, они могли «исказить» видимость экипажа Black Hawk перед столкновением с пассажирским самолетом. При этом он отметил, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время, к тому же, добавил политик, вертолет летел выше допустимого предела, составляющего 61 метр.