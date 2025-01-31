В США раскрыли сроки выяснения причин авиакатастрофы в Вашингтоне

ABC News: Выяснение причин авиакатастрофы в Вашингтоне может занять год и больше

Окончательное выяснение причин авиакатастрофы в Вашингтоне может занять год и больше. Такие сроки телеканалу ABC News раскрыли в Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB).

«Мы считаем, что предварительный отчет будет опубликован через 30 дней, но в случаях таких крупных расследований нам требуется год, если не больше, чтобы прийти к окончательной вероятной причине», — заявил член NTSB Тодд Инман в эфире программы «Доброе утро, Америка».

По его словам, специалисты NTSB уже начали собирать информацию с извлеченных из самолета бортового диктофона и регистратора данных. Инман добавил, что пока еще слишком рано делать какие-либо выводы об истинной причине крушения.

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. Оба воздушных судна, в которых было 67 человек, упали в ледяные воды реки Потомак. Специалисты уже обнаружили оба бортовых самописца самолета — речевой и параметрический. Число извлеченных из реки жертв трагедии возросло до 41.

