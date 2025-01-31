Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:10, 31 января 2025Путешествия

В США раскрыли сроки выяснения причин авиакатастрофы в Вашингтоне

ABC News: Выяснение причин авиакатастрофы в Вашингтоне может занять год и больше
Алина Черненко

Фото: Taylor Bacon / U.S. Coast Guard / Reuters

Окончательное выяснение причин авиакатастрофы в Вашингтоне может занять год и больше. Такие сроки телеканалу ABC News раскрыли в Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB).

«Мы считаем, что предварительный отчет будет опубликован через 30 дней, но в случаях таких крупных расследований нам требуется год, если не больше, чтобы прийти к окончательной вероятной причине», — заявил член NTSB Тодд Инман в эфире программы «Доброе утро, Америка».

По его словам, специалисты NTSB уже начали собирать информацию с извлеченных из самолета бортового диктофона и регистратора данных. Инман добавил, что пока еще слишком рано делать какие-либо выводы об истинной причине крушения.

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. Оба воздушных судна, в которых было 67 человек, упали в ледяные воды реки Потомак. Специалисты уже обнаружили оба бортовых самописца самолета — речевой и параметрический. Число извлеченных из реки жертв трагедии возросло до 41.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что солдат из Северной Кореи отозвали с линии фронта под Курском. Что на это ответила Россия?

      Раскрыты возможные шаги Трампа для переизбрания на третий срок в обход конституции

      Глава Азовского района опроверг сообщения о ввозе песка с мазутом с Кубани

      В Швеции ответили на вопрос о бойкоте в случае допуска российских хоккеистов на Олимпиаду

      Стало известно об опасениях ЕКА за будущее отношений с НАСА

      В сети удивились сходству Дины Саевой со звездой сериала «Постучись в мою дверь»

      Пашинян рассказал о перспективах совместной службы пограничников из России и Армении

      В российском регионе задержали троих подростков за хулиганство группой лиц

      Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

      Экс-генпрокурор Польши спрятался от полиции в телестудии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше