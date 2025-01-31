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03:51, 31 января 2025Путешествия

Найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета

ABC: Найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Оба бортовых самописца — речевой и параметрический — пассажирского самолета American Airlines, который столкнулся с военным вертолетом вблизи Вашингтона, обнаружены. Об этом сообщает ABC со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что оба черных ящика отправлены на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте, который занимается расследованием резонансной авиакатастрофы. Ожидается, что предварительный отчет будет подготовлен в течение 30 дней.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов, беседовал ли он с российским коллегой Владимиром Путиным после авиакатастрофы, в частности обсуждали ли они россиян, находившихся на борту. В разбившемся самолете находились чемпионы мира по фигурному катанию из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

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