ABC: Найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета

Оба бортовых самописца — речевой и параметрический — пассажирского самолета American Airlines, который столкнулся с военным вертолетом вблизи Вашингтона, обнаружены. Об этом сообщает ABC со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что оба черных ящика отправлены на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте, который занимается расследованием резонансной авиакатастрофы. Ожидается, что предварительный отчет будет подготовлен в течение 30 дней.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов, беседовал ли он с российским коллегой Владимиром Путиным после авиакатастрофы, в частности обсуждали ли они россиян, находившихся на борту. В разбившемся самолете находились чемпионы мира по фигурному катанию из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.