Трамп ответил на вопрос о звонке Путину после авиакатастрофы

Трамп на вопрос о звонке Путину после авиакатастрофы: Не по этой теме

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов, беседовал ли он с российским коллегой Владимиром Путиным, в частности обсуждали ли они россиян, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

«Нет. По этой теме я не контактировал [с Путиным]», — ответил американский лидер, прямо не подтвердив факт самого разговора с президентом России.

Трамп также указал, что Вашингтон находится в контактах с Москвой по поводу инцидента.

Ранее сообщалось, что в разбившемся самолете находились чемпионы мира по фигурному катанию из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.