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20:58, 30 января 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о звонке Путину после авиакатастрофы

Трамп на вопрос о звонке Путину после авиакатастрофы: Не по этой теме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов, беседовал ли он с российским коллегой Владимиром Путиным, в частности обсуждали ли они россиян, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

«Нет. По этой теме я не контактировал [с Путиным]», — ответил американский лидер, прямо не подтвердив факт самого разговора с президентом России.

Трамп также указал, что Вашингтон находится в контактах с Москвой по поводу инцидента.

Ранее сообщалось, что в разбившемся самолете находились чемпионы мира по фигурному катанию из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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