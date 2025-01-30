В разбившемся в США самолете находились чемпионы мира по фигурному катанию из России

ТАСС: Фигуристы Шишкова и Наумов находилиcь на борту разбившегося в США самолета

В разбившемся в США самолете находились чемпионы мира по фигурному катанию из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Шишкова и Наумов летели с чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в городе Уичито. По предварительной информации, на борту мог находиться сын Шишковой и Наумова Максим Наумов, который занял на чемпионате США четвертое место.

В разбившемся самолете также могла находиться российский тренер Инна Волянская. Она работала в команде Ashburn Ice House из Вирджинии.

Пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.