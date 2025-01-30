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19:54, 30 января 2025Мир

Трамп рассказал о контактах с Москвой по поводу погибших в авиакатастрофе россиян

Трамп: США в контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе россиян
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США находятся в контактах с Россией по поводу россиян, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Мы уже в контакте с Москвой по поводу россиян, погибших в результате авиакатастрофы», — сообщил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что «США будут содействовать» перевозке тел в Россию, учитывая то, что между странами сейчас нет прямых авиасообщений. При этом он добавил, что не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным случившуюся трагедию.

Ранее Трамп подтвердил, что на борту пассажирского самолета, столкнувшегося с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном, были граждане России, и выразил соболезнования.

Ранее стало известно, что в разбившемся самолете находились чемпионы мира по фигурному катанию из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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